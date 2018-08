Grootzand heeft eindelijk zebrapad Nele Dooms

29 augustus 2018

14u30 1 Dendermonde Het Grootzand in Grembergen beschikt voortaan over een zebrapad, en dat ter hoogte van supermarkt Proxy Delhaize.

Buurtbewoners drongen al langer aan op een oversteekplaats op deze locatie. "Een terechte bezorgdheid, en dus hebben we er als stadsbestuur bij het Agentschap Wegen en Verkeer op aangedrongen om op het Grootzand — een gewestweg — een oversteekplaats te realiseren", zegt schepen Leen Dierick (CD&V). "We zijn tevreden dat hier gehoor aan gegeven werd. Een paar strepen verf, dat is maar een kleine moeite. Maar het betekent wel heel veel voor de verkeersveiligheid."