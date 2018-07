Grootzand even afgesloten voor brand 09 juli 2018

Op het Grootzand in Grembergen is gisterenmiddag rond 15 uur brand uitgebroken in een leegstand pand. Het vuur is vermoedelijk ontstaan door zelfontbranding aan een achterbouw van de woning. Bij aankomst waren er wel al vlammen te zien en was er ook heel wat rookontwikkeling. Omdat er op de achterbouw enkele asbestplaten lagen, nam de politie geen risico en werd het Grootzand ter hoogte van Dendercars even volledig afgesloten in beide richtingen. De brandweer had het vuur snel onder controle. Hierdoor bleven de problemen ook beperkt en kwam er maar een kleine hoeveelheid asbest vrij. Na een uurtje mocht het verkeer opnieuw stapvoets doorrijden. Er vielen geen gewonden. (KBD)