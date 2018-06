Groep Intro viert met OKAN-jongeren 28 juni 2018

02u27 0

De OKAN-jongeren van het project Taalkracht-Taxi sloten gisterenmiddag met een feestelijke barbecue bij Groep Intro het eerste werkjaar van het project af. De jonge anderstalige nieuwkomers ontvingen hun diploma. "Taalkracht-Taxi biedt de jongeren uit de Dendermondse onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers elke woensdagnamiddag een nuttige vrijetijdsbesteding", zegt Tini Dours van Groep Intro. "We brengen ze dichter bij het aanbod op dat vlak in en rond Dendermonde. Daarnaast is het ook een plek waar de jongeren hun sociale netwerk kunnen opbouwen of uitbreiden. En spelenderwijs leren ze Nederlands bij."





Het voorbije jaar verkenden ze sporten in de sporthal, maakten ze kennis met jeugdhuis Zenith en speelden ze een stadsspel.





(DND)