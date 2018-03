Groep Intro combineert milieu en wetenschap 16 maart 2018

Het Dendermondse stadsbestuur start een samenwerking met Groep Intro voor een 'milieu-wetenschapsproject'. Groep Intro verzorgt onder andere time-outprojecten voor jongeren die het even moeilijk hebben op school. Zij krijgen begeleiding om weer op het juiste spoort te geraken. Het nieuwe project draait rond een 'Aquaponic'. Dat is een methode om voedsel te verbouwen. "Het komt er op neer dat kweken van waterdieren zoals slakken, vissen en schaaldieren gecombineerd wordt met kweken van planten in water. De uitwerpselen van de gekweekte dieren dienen dan als voeding en onderdeel van het systeem en vormen uiteindelijk voeding voor de planten.", legt schepen van Milieu François De Bleser (CD&V) uit. Groep Intro wil graag in samenwerking met de vzw Ekoli en met de jongeren uit de Dendermondse onderwijsprojecten twee van deze Aquaponics maken. Één daarvan komt bij hen te staan, een andere zal vermoedelijk in de biliotheek komen. "Zo kunnen we dit systeem ook promoten bij onze inwoners en hen aanzetten dit ook te gebruiken voor een beter klimaat", zegt De Bleser. (DND)