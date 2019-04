Groenmarkt weer schot in de roos Nele Dooms

14 april 2019

14u12 0

Met 450 doorlopende meter aan standhouders en tal van bezoekers is de Groenmarkt in Oudegem zondag weer een schot in de roos geworden. Tuinhier Oudegem was met het initiatief aan een jubileum toe. De Groenmarkt vierde haar vijfde verjaardag. Dat gebeurde met een aantal nieuwigheden. “We hebben dit jaar ingezet op wat meer kinderanimatie”, zegt kersvers voorzitter Kim Van Rossem. “Terwijl de kinderen zich bezig houden met allerlei leuke spelletjes, kunnen de ouders rustig een bezoek brengen aan de kraampjes met planten en bloemen of iets drinken in de cavabar. Die verhuisden we uit de tuin van de pastorie tot vlakbij de kinderanimatie.” De Groenmarkt kon de voorbij jaren altijd rekenen op een stralend lentezonnetje. Dat het deze zondag iets kouder was, hield de bezoekers niet tegen. “We zijn echt blij dat zoveel mensen warm lopen voor dit initiatief”, zegt Van Rossem. “Het maakt ook dat standhouders elk jaar met plezier terug komen, omdat de mark zo’n succes is.”