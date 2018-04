Groenmarkt voor vierde jaar op rij succes 09 april 2018

Een dikke 40 standhouders en een massa bezoekers. Daar kon de Groenmarkt in Oudegem op rekenen. Dankzij een aangenaam lenteweertje werd het initiatief voor het vierde jaar op rij opnieuw een echt succes. Tuinhier ontving de bezoekers op het dorpsplein, in de Hofstraat en in de tuin van de pastorie. "Hiermee hebben we het ideale decor om er een fijne tuindag van te maken", zegt Geert De Vriendt van Tuinhier. "Onze Groenmarkt was van meet af aan een topper en daardoor zijn altijd tal van verkopers bereid om mee te werken. Dat draagt bij tot het succes." (DND)