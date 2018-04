Groenmarkt op kerkplein 04 april 2018

De vereniging van volkstuinders Tuinhier Oudegem organiseert op zondag 8 april een nieuwe Groenmarkt. Het gebeuren is al jaren een succes en dus komt er een vervolg. Standhouders vatten post op het kerkplein van Oudegem en bieden er alles voor in de tuin aan, van plantjes en bloemen. Bezoekers zijn welkom van 9 tot 17 uur. De Groenmarkt bevindt zich niet alleen op het kerkplein van Oudegem, maar ook in de Hofstraat, vanaf de kerk tot het kruispunt met de Mevrouw Courtmansstraat, en in de tuin van de oude pastorie. In totaal nemen veertig standhouders deel. Voor deze gelegenheid is het traject afgesloten voor het verkeer. Er geldt een parkeerverbod van 6 tot 19 uur op het kerkplein en in de Hofstraat tot aan de Mevrouw Courtmansstraat. (DND)