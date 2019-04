Groenmarkt is aan vijfde verjaardag toe Nele Dooms

08 april 2019

19u03 0

De Groenmarkt in Oudegem is dit weekend aan haar vijfde verjaardag toe. Het initiatief is altijd al een groot succes geweest. Vereniging Tuinhier zorgt er telkens voor dat tal van standhouders post vatten op en rond het kerkplein en in de tuin van de oude pastorie van Oudegem. Het gebeuren lokt doorgaans heel wat bezoekers en dat moet aanstaande zondag 14 april ook het geval worden. Voor wie een glaasje wil drinken, is er ook cavabar voorzien. Bezoekers vinden op de Groenmarkt alles voor de tuin, van planten tot gereedschap. Wie geen groene vingers heeft, kan gewoon de sfeer opsnuiven. Iedereen is welkom in het centrum van Oudegem tussen 9 en 16 uur. Om alles veilig te laten verlopen worden vanaf 5 uur ‘s ochtends het kerkplein en de Hofstraat, afgesloten voor het verkeer. Er geldt ook een parkeerverbod.