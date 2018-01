Groener dorpsplein 02u49 0

Het stadsbestuur van Dendermonde wil een groener dorpsplein in Oudegem. Eerder werden plannen opgeborgen om op het plein een sociaal woonproject te bouwen, na protest van de bevolking. Het kerkplein ligt er echter slecht bij, zodat het stadsbestuur wel verfraaiingswerken wil uitvoeren dit jaar. Zo zal de volledige asfaltverharding van het dorpsplein vernieuwd worden. De parkeerplaatsen op het plein krijgen nieuwe markeringen en de groene zone wordt volledig heraangelegd.





"Door de aanleg van een nieuwe voetweg in de pastorietuin, naast het parochiecentrum, komt er ook een verbinding met de Mevrouw Courtmansstraat", zegt schepen van Openbare Werken Leen Dierick (CD&V). "Ter hoogte van de scouts worden parkeerplaatsen aangelegd om het parkeeraanbod in de omgeving te verhogen." Al deze werken zullen midden dit jaar uitgevoerd worden. (DND)