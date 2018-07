Groene gevels voor meer biodiversiteit 10 juli 2018

02u30 0

Dendermonde zet zijn project met de ABLLO vzw voor groene stapstenen voor huismussen voort. Inwoners kunnen een groenscherm of groene gevel realiseren voor meer biodiversiteit. Zo dragen ze hun steentje bij voor het klimaat. Bedoeling van het project is om meer mussen in de steden te krijgen. In Dendermonde zitten nog gezonde kolonies aan de Noordlaan, Van Langenhovenstraat, Lodewijk Dosfelstraat en Bijlokestraat. In een cirkel van 500 meter rond deze locaties is het belangrijk dat er voldoende groen voor handen is, waarlangs de mussen zich kunnen bewegen. Vijfhonderd meter stemt overeen met de afstand waarover jonge huismussen zich verplaatsen. Door extra groen te voorzien kunnen kolonies uitbreiden. ABLLO vzw biedt daarvoor gevelplanten, struiken, haagplanten en kruiden aan. Wie wil meedoen, moet dit voor 30 augustus laten weten via Jenny.delaet@ugent. De aanplantingen gebeuren in september en oktober. (DND)





Meer over Dendermonde

ABLLO

milieu

Noordlaan

Bijlokestraat

Jenny