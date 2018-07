Groen wil verdeling van asbestzakken Nele Dooms

27 juli 2018

12u56 1

Oppositiepartij Groen van Dendermonde dringt bij het stadsbestuur aan op de verdeling van asbestzakken en de ophaling daarvan. De stad zou daarvoor kunnen samenwerken met afvalintercommunale Verko. "Er is in ons land nog heel wat ton asbest aanwezig", zegt gemeenteraadslid Matthias Coppens (Groen). "Sommige asbesthoudende materialen moet je verplicht laten verwijderen door professionele firma’s. Andere mag je als particulier zelf verwijderen mits voldoende voorzorgsmaatregelen. Het is dan belangrijk om bijvoorbeeld golfplaten niet te breken, zodat het asbeststof niet vrijkomt. OVAM werkt aan een afbouwscenario om Vlaanderen asbestvrij te maken. Maar steden kunnen hier ook een belangrijke rol bij spelen. Zo startte intercommunale MIWA vorig jaar met een proefproject waarbij particulieren en verenigingen asbestzakken voor asbestplaten kunnen kopen en daar een beschermingskit bij krijgen. De zakken worden vervolgens aan huis opgehaald. Ook andere afvalintercommunales zetten intussen kleinere gelijkaardige projecten op. Met afvalintercommunale Verko zouden we in de Dendermondse regio een gelijkaardig project kunnen starten."