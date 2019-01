Groen op natuurwandeling door een winters Grembergen Nele Dooms

23 januari 2019

16u06

Groen Dendermonde koppelt dit jaar een natuurwandeling aan haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Iedereen is welkom voor een tocht door het winterlandschap van Grembergen. Natuurkenner Tarcy Verstraeten neemt de deelnemers op sleeptouw en geeft onderweg uitleg over de natuur. De wandeling start om 14.30 uur aan het lokaal van atletiekclub AC Denderland, aan de Oud Kerkhofstraat in Grembergen. Na de wandeling wachten de stappers wafels en koffie. Info: www.groendendermonde.be.