Gratis snelle wifi in zwembad Olympos Nele Dooms

26 januari 2019

Voortaan kan surfen op internet ook gratis en snel in het stedelijk zwembad Olympos in Dendermonde. De volledige netwerk-infrastructuur is veranderd naar glasvezel. Daardoor zijn de snelheden aanzienlijk verbeterd. Bezoekers van het zwembad kunnen verbinden met “Gratis WiFi Dendermonde” en kunnen gratis en snel naar hartenlust surfen. De mogelijkheid is een vervolg op de realisatie van gratis wifi in de Dendermondse binnenstad en winkelstraten. Daar werd al een volledig glasvezelnetwerk voor aangelegd. Nu beschikt ook Olympos daarover. Er is bereik van in de inkomhal tot op de ligweide van het zwembad.