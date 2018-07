Gratis parkeren op Vlaamse feestdag 11 juli 2018

02u25 0 Dendermonde Naar aanleiding van de Vlaamse feestdag mogen bestuurders vandaag, woensdag 11 juli, gratis parkeren in Dendermonde. Dat is ondertussen al een paar jaar de gewoonte.

Het voorstel kwam van gemeenteraadslid Nele Cleemput (CD&V) en werd goedgekeurd door het Dendermondse stadsbestuur. "11 juli is een feestdag waarop vele mensen vrijaf hebben én kunnen winkelen omdat de meeste winkels dan open zijn", zegt ze.





Bestuurders zullen hier dit jaar extra op gewezen worden. Uit de cijfers van vorig jaar blijkt immers dat toen op 11 juli nog steeds 3.500 parkeertickets werden verkocht. Op voorstel van Cleemput nam schepen van mobiliteit Niels Tas (sp.a) daarom contact op met de leverancier van de ticketautomaten om ervoor te zorgen dat de Vlaamse feestdag effectief als feestdag geprogrammeerd staat in de software van de toestellen. "Ook voor mensen die betalen via de app, zal het duidelijk zijn dat er geen betaling verschuldigd is", zegt Tas.





"Dat neemt mogelijke verwarring weg." (DND)