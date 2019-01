Gratis kinderopvang voor winkelende ouders tijdens solden Nele Dooms

09 januari 2019

16u58 0 Dendermonde Unizo Dendermonde zorgt ervoor dat ouders die willen winkelen tijdens de solden hun kinderen gratis naar de kinderopvang kunnen brengen. De Kleine Reus vzw zet daarvoor op zaterdagen 12, 19 en 26 januari de deuren open.

Kinderopvang Kleine Reus, dat dit jaar haar tienjarig bestaan viert, is een uniek samenwerkingsproject tussen de stad Dendermonde, Unizo Waas & Dender en GO! Talent. Het werd indertijd opgericht om de Dendermondse middenstand te ondersteunen. Het initiatief biedt kinderopvang aan voor winkelende ouders en kinderen van winkeliers. Professionele kinderverzorgsters, die dagdagelijks met kinderen werken in de buitenschoolse kinderopvang (IBO) van Dendermonde, staan er klaar om de kinderen op te vangen.

De Kleine Reus biedt elke zaterdagnamiddag kinderopvang aan in de gebouwen aan het Heldenplein 6 in het centrum van de stad. Dat kost 1 euro per begonnen uur. Maar dankzij een tussenkomst van Unizo is de opvang tijdens de soldenmaand januari gratis.

Ouders die zin hebben om te shoppen zonder kinderen tijdens de solden, kunnen hun kleine schatten tussen vier en tien jaar bij de Kleine Reus brengen. De gratis opvang is geldig op zaterdagen 12, 19 en 26 januari, telkens van 13.30 tot 17.30 uur.