Gratis en snelle wifi voor aantrekkelijkere binnenstad 28 april 2018

De Dendermondse binnenstad beschikt voortaan over supersnelle wifi. Iedereen kan daar gratis gebruik van maken. Voor het wifi-netwerk werden glasvezelkabels aangelegd.





Iedereen in de buurt van de Grote Markt, Vlasmarkt, Begijnhof, Oude Vest, Brusselsestraat, Stationsstraat en Statieplein in Dendermonde kan vanaf nu twee uur gratis surfen op internet. Het netwerk werd in de bibliotheek officieel geopend verklaard. "De openingsuren van een winkel opzoeken, of het telefoonnummer van een restaurant? Mails of Facebook checken? In het centrum kan dit nu gratis", zegt schepen van lokale economie Dirk Abbeloos (CD&V). "We willen hiermee ons winkelcentrum aantrekkelijker maken."





Geïnteresseerden moeten alleen maar verbinden met het netwerk "Gratis WiFi Dendermonde" en hun gsm-nummer doorgeven. Voor dit project werkt het stadsbestuur samen met The Last Mile. Dankzij de glasvezelkabels is het netwerk erg snel.





De glasvezellijnen in de binnenstad van Dendermonde staan bovendien ter beschikking voor "fiber to the home". Dit betekent dat alle internetaanbieders hun diensten over deze glasvezel mogen aanbieden aan alle inwoners van het stadscentrum. Die kunnen zo een eigen glasvezelaftakking in hun woning binnenhalen. De eerste aansluitingen zijn al met succes gerealiseerd. (DND)