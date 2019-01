Grandioos pakt uit met Femina Unique Nele Dooms

03 januari 2019

Grandioos, de vereniging van plaatselijke handelaars en ondernemers uit Grembergen, pakt binnenkort uit met een nieuw evenement. Na een geslaagde winterhappening in december is het in februari de beurt aan “Femina Unique”. Toegangskaarten daarvoor zijn nu al te verkrijgen. De lokale handelaars slaan de handen in elkaar om een leuke modeshow met professionele modellen aan te bieden. Er vindt ook een beurs plaats en aan enkele bars zijn lekkere drankjes te krijgen. Alle bezoekers krijgen een gratis glaasje Portugese schuimwijn van FinOporto of fruitsap van Fructus. Er worden ook goodiebags uitgedeeld. Femina Unique vindt plaats op zondag 10 februari en start om 14 uur in gemeenteschool Kraaiennest, aan de Rootjensweg in Grembergen. Toegangskaarten kosten 15 euro. Wie alleen de beurs en bars bezoekt, betaalt 4 euro. Info en reservatie: bestuur@grandioosgrembergen.be of www.grandioosgrembergen.be.