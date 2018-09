Graffitimuur fleurt speelplaats Harduynschool op Nele Dooms

03 september 2018

12u41 1 Dendermonde De leerlingen van de Harduynschool in Oudegem openen het nieuwe schooljaar op een vernieuwde speelplaats. Zij beschikken voortaan over een prachtige graffitimuur, met klimgrepen op.

De muurtekening werd tijdens de zomervakantie een feit dankzij de Ouderraad van de school. "Dieter Meul bracht de prachtige tekening op de muur aan onze speelplaats aan", zegt juf Sarah Verbelen. "Thema is jungle en dankzij de extra klimgrepen kunnen onze leerlingen zich ook zelf kleine aapjes voelen." De speelplaats is ook voorzien van meer groen, dankzij enkele extra plantenbakken. Later dit schooljaar komt er ook nog een nieuw speeltoestel. "De graffitimuur is inspiratie voor ons jaarthema", zegt Verbelen. "We gaan op safari en laten onze creativiteit de vrije loop in de jungle."