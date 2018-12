Goliart zorgt voor wenskaarten met Dendermondse insteek Nele Dooms

10 december 2018

14u41 1 Dendermonde De kleurrijke eyecandy met Dendermondse knipoog van Toon Pauwels en zijn Goliart is voortaan ook te vinden bij de toeristische dienst van Dendermonde. Bezoekers vinden er een toren vol leuke prentkaarten met typisch Dendermondse insteek.

Toon Pauwels, geboren en getogen Dendermondenaar en fier op zijn stad, startte een paar jaar geleden Goliart op. Daarmee zorgt hij op een originele manier voor merchandising van de Ros Beiaardstad. “Vanuit die liefde voor mijn stad, vond ik dat Dendermonde mooier en eigentijdser in beeld kon gebracht worden”, zegt hij. “Met de nodige merchandising en grafische vormgeving onze eigen identiteit als Dendermondenaren mee naar buiten brengen, dat is het doel. Wereldsteden als Parijs, Londen en New York hebben ‘eyecandy’ in de vorm van posters en beelden op canvas. Dat kan voor Dendermonde ook: kleurrijk, modern en met een actuele vormgeving.”

Goliart beschikt zo onder andere over een eigen versie van de reuzen Mars, Indiaan en Goliath, kleine knaptandjes in metaal, bloempotjes met plantjes die verwijzen naar het Ros Beiaard enzovoort. Ook een mooie reeks originele wenskaarten behoort tot het aanbod. “Die zijn voorzien van leuk opschrift én Dendermonds dialect”, zegt Pauwels. “Ik ben er alleszins erg fier op dat ze vanaf nu bij de Dienst Toerisme te verkrijgen zijn.”