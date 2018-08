Goed humeur vereist voor petanquetoernooi Veldstraat Nele Dooms

28 augustus 2018

14u50 1 Dendermonde De bewoners van de Veldstraat in Sint-Gillis-Dendermonde organiseren op zondag 2 september een petanquetoernooi in hun straat.

Het gebeuren sluit aan bij de rommelmarkt die 's ochtends vlakbij plaatsvindt en wordt aanzien als een mooie opwarmer voor de Bloemencorso in de namiddag. Ploegen van over heel Sint-Gillis zijn welkom om mee petanque te komen spelen. "Buren kunnen een team van minstens drie personen samenstellen en een gooi doen naar de titel van tapitanquekampioen", legt Lieven De Smet uit. "Kennis noch ervaring met het spelletje zijn vereist, maar een goed humeur en sportiviteit des te meer. We willen zoveel mogelijk mensen samen krijgen voor meer leven in de brouwerij." De organisatoren voorzien ook verschillende volksspelen. Het toernooi start om 9.30 uur. Deelnemen kost 10 euro. Inschrijven voor het petanquetoernooi kan via tapitanque@gmail.com.