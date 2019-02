Gloednieuwe ziekenhuisvleugel biedt plaats aan palliatieve eenheid De Haven Nele Dooms

14 februari 2019

18u41 8 Dendermonde De palliatieve eenheid De Haven van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde heeft voortaan een gloednieuw onderkomen. De afdeling heeft een plaats gekregen in een nieuwe vleugel aan het ziekenhuisgebouw. Alles straalt er rust en huiselijkheid uit, met het grootste comfort voor patiënten die in de laatste fase van hun leven zitten.

‘De Haven’ in Sint-Blasius is niet zomaar een gewone ziekenhuisafdeling. Sinds januari 2000 vangt het ziekenhuis er patiënten in hun laatste levensfase op. Eerste gebeurde dat op de campus in Zele, sinds 2017 in Dendermonde. Daar kreeg de afdeling tijdelijk onderdak in het vroegere verloskwartier. “Ook daar zetten we, met de ruimte die we er ter beschikking hadden in op huiselijkheid, warmte en gezelligheid”, zegt hoofdverpleegkundige Jeannine Van de Vreken. “Maar de verhuis naar een gloednieuwe vleugel nu, komt dat allemaal nog meer ten goede. En dat is een goede zaak. Want hoewel patiënten hier hun laatste levensfase doorbrengen, staat alles in het teken van samenzijn en genieten van de mooie momenten, op het ritme van de patiënten.”

Voorzien van alle comfort

De nieuwe palliatieve eenheid is dan ook voorzien van alle comfort om de zorg voor de patiënten die er verblijven zo optimaal mogelijk te doen verlopen. “We hebben alle faciliteiten: een salon, een eetruimte met lange eettafel waar families aan kunnen aanschuiven, een open keuken om samen te koken, een kinderhoek en aquarium en zelfs een bad met gekleurd licht om in te relaxen”, zegt Van de Vreken. “Niets doet denken aan een ziekenhuissfeer. Alles draait rond hoe de patiënt zelf zijn laatste dagen of weken wil invullen en nog genieten van de dingen die het leven mooi maken. Met de nieuwe vleugel beschikken we zelfs over een mooi buitenterras voor wie graag nog eens de zon op zijn gezicht voelt.”

Steun van Stichting Roparun

In De Haven kunnen maximum zes mensen tegelijk verblijven. De nieuwe ziekenhuisvleugel, waarin ook een gloednieuwe verblijfsafdeling voor revalidatiepatiënten is ondergebracht, vormt één van de laatste fasen in het grote renovatie- en uitbreidingstraject van het ziekenhuis. Dat werd zes jaar geleden opgestart. De realisatie van de nieuwe vleugel met palliatieve eenheid kost ruim 9 miljoen euro.

Voor de inrichting van De Haven kon het ziekenhuis overigens rekenen op steun van de Stichting Roparun, die jaarlijks de estafetteloop van Parijs naar Rotterdam organiseert om geld in te zamelen ter ondersteuning van kankerpatiënten. Dankzij impulsen van het Dendermondse team Ros Beiaardrunners werd 180.000 euro geschonken aan het Dendermondse ziekenhuis. “Met een deel ervan richten we binnenkort ook nog een mooie stiltetuin in”, zegt directeur Karen Pieters. “Daar zullen niet alleen mensen van De Haven, maar ook andere patiënten van het ziekenhuis rust tussen het groen kunnen vinden.”

“Waardevol project”

De Haven werd donderdagnamiddag officieel geopend met een receptie voor genodigden. Patiënt Hans kreeg de eer om het lintje door te knippen. “Ik ben ongelooflijk blij dat ik dit mag meemaken”, zegt hij. “De Haven, met zijn fantastische verplegers en vrijwilligers, is een immens belangrijk en waardevol project. Ik voel mij hier echt goed en ben dankbaar dat ik hier mag verblijven.”

Wie wil kennismaken met De Haven, kan dat tijdens de opendeur van het ziekenhuis, aan de Kroonveldlaan in Dendermonde, op vrijdag 15 februari. Bezoekers zijn welkom van 14.30 tot 20 uur. Ook de dienst revalidatie kan dan bezocht worden. Iedereen is welkom, zonder inschrijving.