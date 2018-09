Gloednieuwe website voor hulpverleningszone Oost Koen Baten

03 september 2018

Hulpverleningszone Oost maakt vanaf vandaag gebruik van een gloednieuwe website. Het is de bedoeling om veel interactiever te zijn en eenvoudiger bereikbaar te zijn. "We zijn overgestapt van de oude naar de nieuwe website om verschillende redenen", zegt Stefanie Wuytack, administratief medewerker van de zone. "Verschillende zones maken al gebruik van dit format zoals zone Rivierenland. Op deze manier komt er ook meer uniformiteit tussen de zones onderling", klinkt het. "Onze oude website was ook een pak beperkter in mogelijkheden. Met deze website kunnen we sneller inspelen op bepaalde zaken en ook bepaalde zaken meer in het oog laten springen", zegt Wuytack. Op dit moment heeft de brandweerzone ook 21 openstaande betrekkingen voor vrijwillige brandweermannen en vrouwen. "Deze vacature staat nu ook bijvoorbeeld op de startpagina om meteen in het oog te springen." Via de website kan je ook een aanvraag doen om wespen te verdelgen of algemene informatie over de zone te vinden. Wie een kijkje wil nemen op de vernieuwde website kan terecht op www.zoneoost.be