Gino De Keuster: "Diesel in mijn bloed" 25 mei 2018

02u37 0 Dendermonde Gino De Keuster uit Baasrode is vrachtwagenchauffeur voor Transport Heirwegh uit Zele. De man is reuzetrots op zijn job. "Heel de dag op de baan zijn, geeft je een ongelooflijk gevoel van vrijheid", zegt hij.

"Het voelt een beetje als op reis gaan en je komt overal. Het was als kind al mijn droom om chauffeur te worden en ik ben nog elke dag fier dat ik dit heb kunnen waarmaken. Ik denk dat er diesel in mijn bloed zit. Ik ben dan ook geboren in een familie van chauffeurs. Als kleintje vond ik het al leuk om mee te rijden met de grote vrachtwagens en door heel Europa te toeren. Bij het buiten spelen, was mijn gocart mijn truck. Ik behaalde op mijn twintigste mijn rijbewijs en sindsdien dender ik elke dag even opgewekt over de wegen. Ik ben nog geen ochtend tegen mijn zin aan de job begonnen."





Een verzorgde vrachtwagen is belangrijk voor De Keuster. "Dat zegt veel over de persoonlijkheid van de chauffeur", zegt hij. "Daarom is mijn truck ook bekleed aan de binnenzijde. Zo voel ik me thuis, maar ondertussen hou ik toch ook altijd goed het andere verkeer in de gaten. Een trucker mag nooit vergeten dat hij met een mastodont op de baan is die bij de minste fout in een dodelijk wapen kan veranderen. Het imago van 'cowboys van de weg' zou moeten plaats ruimen voor dat van 'ridders van de weg'." (DND)