Gildenhof afgesloten 28 april 2018

Ter hoogte van het Gildenhof 4 wordt de rijweg afgesloten op woensdag 2 mei. Er worden een verhuiswagen en lift geplaatst. Chauffeurs moeten omrijden via de Sint-Jorisgilde, Begijnhoflaan en Sint-Rochusstraat. Alleen plaatselijk verkeer is langs beide zijden toegelaten in het Gildenhof. (DND)