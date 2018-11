Gigantische muurschildering maakt O.Romerocollege hipper Nele Dooms

08 november 2018

14u09 0 Dendermonde De campus Techniek en Engineering van het Oscar Romerocollege van Dendermonde, aan de Emiel Van Winckellaan, beschikt voortaan over een gigantische muurschildering.

Terwijl de leerlingen thuis waren tijdens de herfstvakantie, kampeerde grafisch ontwerper Jeroen Buytaert van Moodpie een week lang in de school. Zijn missie: de trappenhal van de school een pak hipper maken. Die vraag had hij gekregen van directeur Helga Buelens.

“Alles draait rond ons schoolproject ‘Bouwen aan de Toekomst’ dat we ook graag visueel in beeld brachten”, zegt zij. “We vroegen Jeroen om een ontwerp dat uitbeeldt waar onze school en campus Van Winckel voor staat. Onze verschillende opleidingsafdelingen, van Industriële Wetenschappen tot Houtbewerking, komen erin voor, net als de kleuren van het schoollogo en de waarden waar onze school voor staat. Voor de leerlingen was deze muurschildering alvast een heel leuke verrassing na de vakantie.”

Voor Buytaert was het een huzarenklus om de muurschildering tot een goed einde brengen. Hij moest zo’n 45 vierkante meter kleur geven. “Het hoogste deel van de muur is 4,70 meter en ze is 12 meter lang”, zegt hij. “De schilderwerken hebben langer geduurd dan ik zelf gedacht had. Maar ik ben wel heel tevreden over het resultaat. Ik probeerde de strakkere sfeer van een school te verzoenen met een speelsere van een jongerencultuur. Ik heb alleszins wel de smaak te pakken. Vanaf nu wil ik met met Moodpie vooral richten op het maken van creatieve muurschilderingen op maat, met de bedoeling saaie ruimtes in bijvoorbeeld bedrijven en openbare diensten op te fleuren.”