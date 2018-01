Giftige gehaktballen op wandelpaden DIERENLIEFHEBBERS UIT REGIO ONGERUST NELE DOOMS KOEN BATEN

31 januari 2018

02u36 0 Dendermonde Er heerst grote ongerustheid bij dierenliefhebbers in de regio. Ballen gehakt met gif in, gevonden langs wandelpaden aan de Sint-Onolfsdijk in Appels, zijn de oorzaak. Bij de politie kwamen al verschillende meldingen binnen. In Hamme stierven recent nog twee honden door vergiftigd voedsel.

Liefst een kilogram gehakt met daarin dodelijk gif verwerkt, werd er deze week aan de Sint-Onolfsdijk in Appels gevonden door wandelaars. Het vlees lag in de berm naast de dijk. Errond lagen enkele kadavers van kleine vogels. Vermoedelijk werd het er gelegd om honden en katten te doden. Voor de wandelaars, fervente hondenliefhebbers, was het meteen aanleiding om via een post op Facebook ook andere hondenbaasjes te waarschuwen. Die post werd ondertussen al bijna zeshonderd keer gedeeld, ook door onder andere de lokale politie van Dendermonde.





"Niet gerust"

Bij de Dendermondse politie bevestigen ze dat er ondertussen al verschillende meldingen binnenkwamen over vergiftigd voedsel. "We kregen diverse berichten binnen", zegt korpschef Patrick Feys. "Vergiftigd voedsel werd aangetroffen langs wandelpaden in natuurgebieden in Dendermonde. Tot nu toe zijn er gelukkig nog geen dieren gestorven. Laat ons hopen dat dit zo blijft."





Rampzalig

Eigenaars van honden zijn er echter niet gerust in. "De dieren lopen al eens graag los en honden zijn er erg snel bij om zo'n voedsel meteen te proeven", klinkt het. "Dat zou rampzalige gevolgen kunnen hebben. Niemand laat hier nog graag zijn hond los en iedereen ziet er tegenop om in de buurt te gaan wandelen. Het is een raadsel wat iemand bezielt om zo'n vergiftigd voedsel overal te gaan deponeren."





Lijkschouwing

In Kastel liepen gelijkaardige feiten overigens wel faliekant af. Daar zijn al twee honden gestorven door het vergiftigd voedsel. De eigenaars willen een lijkschouwing op de dieren laten uitvoeren om de precieze oorzaak te achterhalen.





"Ook wij kregen van diverse mensen te horen dat vergiftigd voedsel werd gevonden langs de weg. Die meldingen kwamen allemaal vanuit Kastel, steeds vanop ongeveer dezelfde locatie", zegt korpschef Maria De Sterck van politiezone Hamme/Waasmunster . "We zullen de komende dagen extra patrouilles houden in deze omgeving. We zijn uiteraard een onderzoek gestart, maar tot nu toe is het nog altijd niet duidelijk wie hier achter kan zitten.





Ook in Zele werd de laatste tijd bovendien al melding gemaakt van vergiftigd vlees. Of het om alleenstaande feiten gaat of mogelijk om dezelfde dader of daders, is vooralsnog niet duidelijk.





Goed uitkijken

De Dendermondse politie roept alle inwoners alvast op om aandachtig te zijn. "Wie een hond heeft, kan maar beter voorzichtig zijn en goed uitkijken tijdens het wandelen", zegt Feys. "En iedereen die verdachte handelingen ziet, moet die zeker komen melden. Liefst zo snel mogelijk. Zo blijven we op de hoogte van de situatie. We proberen alles in kaart te brengen en hopen de dader te strikken."