Gezocht: oud filmmateriaal om te digitaliseren Nele Dooms

29 maart 2019

Lokaal dienstencentrum Zonnebloem van Sint-Gillis-Dendermonde doet een oproep naar alle Dendermondenaren om oud filmmateriaal binnen te brengen. Dat kadert in het Filmkesatelier dat wekelijks plaatsvindt. Elke dinsdag, van 9.30 tot 11.30 uur, komen geïnteresseerden bij elkaar om oud filmmateriaal te digitaliseren en vervolgens op dvd of geheugenstick te zetten. Wie nog dergelijk filmmateriaal in zijn bezit heeft, kan het in het atelier laten omzetten. Dat kost 3 euro per 15 minuten film. Een dvd kost 3,30 euro. Het Filmkesatelier specialiseert zich in 8 mm-, super 8- en 16 mm-films. Videobanden kunnen ook als ze eigen materiaal bevatten. Het atelier vindt plaats in een lokaal van De Zonnebloem, aan de Breestraat in Sint-Gillis. Info: 052/25.19.30 of vialdc.zonnebloem@ocmw.dendermonde.be.