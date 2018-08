Gezocht: de lekkerste paardenworsten Nele Dooms

29 augustus 2018

17u00 5 Dendermonde Café American Poolbar en Eddy Ophalfvens gaan via een wedstrijd op zoek naar de lekkerste 'Dendermondse Paardenworsten'.

Tijdens een degustatie-avond op vrijdag 31 augustus gaat een jury op zoek naar de Dendermondenaar die dit typische streekgerecht het lekkerste kan klaarmaken. Zowel beroeps- als hobbykoks mogen deelnemen. De jury wordt gevormd door drie koks die hun sporen verdiend hebben in zowel groot- als kleinkeukens, en de hotelschool. Elke deelnemer zal één kilogram Dendermondse Paardenworsten bereiden. De lekkernij moet vrijdag tegen 20 uur klaar zijn en vanaf dan kan er volop geproefd worden. Iedereen is hiervoor welkom. De jury zal rond 21 uur een oordeel vellen. De American Poolbar vind je aan het Stationsplein in Dendermonde.