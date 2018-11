Gezocht: artiesten die hun ding willen doen in Volkswoningen Nele Dooms

07 november 2018

16u16 0 Dendermonde Enkele leegstaande panden in de wijk het Keur kunnen gebruikt worden door kunstenaars of muzikanten. Het gaat om enkele van de huisjes in de Clement Leybartstraat.

De panden zijn eigendom van sociale huisvestingsmaatschappij De Volkswoningen van Dendermonde. De woningen staan leeg omdat ze binnen afzienbare tijd gesloopt worden en vervangen door nieuwbouw. Enkele van de panden worden momenteel door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) al gebruikt als doorgangswoning en crisisopvang. Maar enkele andere woningen zijn daar niet meer voor geschikt. Om ze in afwachting van de sloop toch nog een zinvollere invulling te geven, sloot De Volkswoningen een akkoord met de vzw City Sounds, die in Dendermonde regelmatig pop-upevents organiseert.

Via de vzw kunnen (amateur)kunstenaars en muzikanten met nood aan een ruimte om hun ding te doen, in de woningen terecht. Een volkswoning bestaat uit een woonkamer, keukentje, badkamer, één slaapkamer, toilet, zolderruimte en kleine tuin. De tijdelijke invulling kan een kunstatelier of repetitieruimte omvatten voor een vaste kunstenaar of muziekgroep. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met City Sounds via info@city-sounds.be.