Gezocht: ambassadeur voor Ros Beiaardommegang 2020 Nele Dooms

03 april 2019

Het Dendermondse stadsbestuur pakt uit met een opmerkelijke vacature. Het zoekt een ‘ambassadeur voor de Ros Beiaardommegang 2020'. “We zoeken een communicatieve, klantgerichte medewerker die Dendermonde en de Ros Beiaardommegang in zijn hart draagt en dit enthousiasme op een dynamische manier kan overbrengen naar anderen”, klinkt het. De ‘ambassadeur’ zal de komende maanden in aanloop van de tienjaarlijkse ommegang ingezet worden voor onder andere de kaartenverkoop aan de balie, de promotie op beurzen en workshops. Ook flyeren, affiches ophangen, souvenirs verkopen en eerstelijnsinformatie bieden via telefoon, mail of aan de balie behoort tot het takenpakket. Geïnteresseerden kunnen hun motivatie, CV en diploma secundair onderwijs bezorgen via vacatures@dendermonde.be. Dat kan tot 17 april. Info: www.dendermonde.be.