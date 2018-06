Gezinsbond verrast voor vaderdag 05 juni 2018

De Gezinsbond van Oudegem helpt kinderen om een verrassing voor vaderdag te maken. Hiervoor organiseert de vereniging op woensdag 6 juni een knutselnamiddag. Kinderen kunnen dan zelf leuke en originele cadeautjes voor hun papa knutselen. Deze workshop is bestemd voor kinderen van drie tot twaalf jaar. Geïnteresseerden kunnen vanaf 14 uur terecht in de gemeentelijke basisschool Echo, aan de Ouburg in Oudegem. Meedoen kost 5 euro voor leden, 8 euro voor niet-leden. Info en inschrijvingen: 0476/97.08.06 of gboudegemmespelare@gmail.com. (DND)