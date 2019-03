Gezinsbond verkoopt tweedehands Nele Dooms

27 maart 2019

De Gezinsbond van Baasrode organiseert op zondag 31 maart een tweedehandsbeurs. Bezoekers vinden er allerlei speelgoed, spullen voor de baby-uitzet en leuke kinderkledij aan kleine prijsjes. Deze beurs verloopt volgens het concept van ‘kapstokverkoop’. De verkopers staan daarbij niet zelf aan een standje, maar alles wordt georganiseerd door de Gezinsbond. Kopers kunnen zo rustig spulletjes uitzoeken en afrekenen aan een centrale kassa. De tweedehandsbeurs is te bezoeken van 10 tot 12 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in gemeenteschool De Schakel aan de Molenberg in Baasrode. Info: nancytaelemans@hotmail.com.