Gezinsbond veilig op sociale media

25 maart 2019

16u56 0 Dendermonde De Gezinsbond van Dendermonde organiseert, in samenwerking met de bibliotheek, een interactieve lezing rond online sociale media.

Gastspreker Frederik Van Nuffel komt babbelen over chatten, klikken, liken, taggen en swipen. Messenger, Snapchat, Instagram, Swarm en Skype komen allemaal aan bod. De lezing biedt antwoorden op vragen als ‘hoe zit het met online reputaties’, ‘wat doen sociale media met je gezin’ en ‘hoe kun je grenzen stellen’. De sessie staat garant voor een grondige input van informatie, tips en inspiratie en werkt met getuigenissen van kinderen, jongeren, ouders en experts.

Via animatiefilmpjes en infographics krijgen ouders zicht op het mediagebruik van jongeren. De vorming is interactief opgebouwd met onder andere een quiz en een stellingenspel. Er worden ook heel wat concrete tips aangereikt. De avond begint om 20 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de bibliotheek, aan de Kerkstraat in Dendermonde. De toegang is gratis. Info: 052/46.81.00.