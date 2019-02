Gezinsbond organiseert tweedehandsbeurs Nele Dooms

25 februari 2019

14u59 1

De Gezinsbond van Dendermonde organiseert op zaterdag 2 maart haar tweedehandsbeurs voor baby- en kinderkleding. Het gebeuren is ondertussen aan de 43ste editie toe. Bezoekers vinden er kinderkleding tot 14 jaar en kunnen er ook speelgoed op de kop tikken. Aantrekkelijke, lage prijzen staan centraal. De tweedehandsbeurs is open van 10 tot 13 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in het Oscar Romerocollege, aan de Noordlaan in Dendermonde. Iedereen is welkom. De toegang is gratis. Info: bond_dendermonde@hotmail.com.