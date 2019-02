Gezinsbond organiseert tweedehandsbeurs Nele Dooms

22 februari 2019

10u23 0

De Gezinsbond van Oudegem-Mespelare organiseert op zaterdag 23 februari een tweedehandsbeurs. Het gaat om een “kapstokverkoop”. De verkopers hebben dus niet zelf een standje, maar alles wordt georganiseerd door de Gezinsbond. Kopers kunnen zo rustig spulletjes uitzoeken en afrekenen aan een centrale kassa. Verkopers bieden speelgoed, baby-uitzet en leuke kinderkledij aan kleine prijsjes aan. De beurs is open van 13 tot 16 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de parochiezaal van Oudegem, aan de Hofstraat. Info: 0487/20.40.13 of via gboudegemmespelare@gmail.com.