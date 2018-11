Gezinsbond op zaklampentocht Nele Dooms

28 november 2018

16u41

De Gezinsbond van Sint-Gillis-Dendermonde organiseert op zaterdag 1 december een zaklampentocht. Iedereen mag mee op zoek naar een geheime code. Die is te vinden in het Kalendijkgebied achter zwembad Olympos, aan de LeopoldII-laan. Alle speurders krijgen achteraf een beloning. Deelnemers moeten zeker een zaklamp meebrengen. De zaklampentocht start om 19 uur. Meedoen kost 1 euro. Info en reservatie: bertdebisschop@hotmail.com of via https://sintgillisdendermonde.gezinsbond.be.