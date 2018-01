Gezinsbond leert naaien 02u39 0

De Gezinsbond van Baasrode organiseert 'Naaiworkshops'. Zowel beginners als gevorderden kunnen daar aan deelnemen. De cursus bestaat uit vier sessies, in samenwerking met lesgeefster Anneke Van Den Bonne van Stoffenboetiek Anneke uit Moerzeke. Elke avond wordt één project afgewerkt dat mee naar huis kan. De deelnemers maken een naaizak, een rok met elastiek, een T-shirt en een handtasje. Wie al meer kan en liever iets anders maakt en daar graag begeleiding bij heeft, is ook welkom. Een eigen zelfgekozen project met benodigdheden meebrengen mag. Een eerste les vindt plaats op dinsdag 16 januari, vanaf 19.30 tot 23 uur. Daarna zijn er nog sessies op dinsdagen 30 januari, 6 februari en 20 februari, telkens van 19.30 tot 23 uur. Deelnemen kost 28 euro voor leden, 48 euro voor niet-leden. Geïnteresseerden kunnen terecht in de Visitatieschool, aan de Kloosterstraat in Baasrode. Info en inschrijvingen: 0474/55.52.21 of via gezinsbondbaasrode@hotmail.com. (DND)