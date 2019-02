Gezinsbond leert haar vlechten Nele Dooms

08 februari 2019

17u20 0

De Gezinsbond van Grembergen organiseert op zondag 10 februari een workshop ‘haar invlechten voor gevorderden’. De deelnemers leren mooie vlechtkapsels maken. Stapsgewijs leren ze verschillende technieken om het haar in te vlechten. Volwassenen zijn welkom samen met hun kind of kleinkind om te oefenen. Meedoen kost 15 euro voor niet-leden, 10 euro voor leden. De workshop vindt plaats in De Reling, aan de Rootjensweg 77 in Grembergen, van 13 tot 15 uur. Info: kim-pinoy@telenet.be.