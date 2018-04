Gezinsbond houdt tweedehandsbeurs 11 april 2018

De Gezinsbond organiseert op zondag 15 april zijn Tweedehandsbeurs. De vereniging wil jonge gezinnen helpen tegen een zacht prijsje speelgoed, baby-uitzet en kinderkledij aan te kopen. Verkopers staan niet zelf aan een standje, maar alles wordt georganiseerd door de Gezinsbond. Kopers kunnen spulletjes uitzoeken en afrekenen aan een centrale kassa. De Tweedehandsbeurs is te bezoeken van 10 tot 12 uu in gemeenteschool De Schakel, Molenberg. Info: nancytaelemans@hotmail.com of 0499/29.57.08. (DND)