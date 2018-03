Gezinsbond houdt tweedehandsbeurs 16 maart 2018

De Gezinsbond van Oudegem organiseert morgen een tweedehandsbeurs en kapstokverkoop. Bezoekers kunnen er allerlei kinderkleding, speelgoed en spullen voor de baby-uitzet vinden.





De verkopers bieden hun tweedehandswaar aan van 13 tot 16 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de parochiezaal van Oudegem, aan het Mevrouw Courtmansstraat. Iedereen is welkom. De toegang is gratis. Info: 0487/20.40.13 of via gboudegemmespelare@gmail.com. (DND)