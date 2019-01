Gezelligheid troef tijdens Winterhappening Nele Dooms

20 januari 2019

Er heerste zaterdagavond een heel gezellige sfeer op de Winterhappening in Oudegem. Die was ondertussen aan de vierde editie toe. Voor het gebeuren slaat de Feestcommissie Oudegem de handen in elkaar met verschillende plaatselijke verenigingen van Oudegem. En dat wordt duidelijk gesmaakt door de inwoners, die in grote getale naar het dorpsplein afzakten. “Een paar jaar geleden besloten we om de jaarlijkse nieuwjaarsdrink in een nieuw kleedje te steken”, zegt Stéphanie Verlaeckt, voorzitter van de Feestcommissie Oudegem. “Resultaat was een gezellig aangekleed Dorpsplein met wat vuurkorven en verschillende verenigingen die een standje aanbieden en de bewoners iets te eten of te drinken geven. Het gebeuren was meteen een schot in de roos, zodat we het blijven herhalen. Het is echt leuk om te zien dat er zoveel inwoners komen genieten van de sfeer en met elkaar klinken op de start van een nieuw jaar.”Voor de muzikale omkadering zaterdagavond zorgde Joeng en Aat.