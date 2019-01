Gezelligheid troef tijdens nieuwjaarsdrink Tuinlaancomité Geert De Rycke

21 januari 2019

In de Tuinlaan in Grembergen klonken de bewoners samen op het nieuwe jaar. Het Tuinlaancomité is een hechte groep die jaarlijks verschillende activiteiten organiseert.

Bestaat het nog? Straten waarin alle bewoners elkaar kennen? In de Tuinlaan in Grembergen alvast wel. Daar richtten een vijftal koppels enkele jaren geleden het Tuinlaancomité op. Hun doel: bewoners van de Tuinlaan samenbrengen. “We zijn enkele jaren geleden gestart met een nieuwjaarsdrink. Al snel kreeg die een vervolg met de inrichting van een zomerfeest eind augustus. Intussen staat er elk jaar rond 21 juli ook een inhuldiging van de speelstraat op het programma. Iedereen brengt dan zelf een hapje en een drankje mee zodat het een gezellige boel wordt”, klinkt het bij het Tuinlaancomité.

Een andere opvallende activiteit is de jaarlijkse gratis bedeling van pompoensoep. Die wordt dan van deur tot deur gebracht met een oude soepkar. Intussen heeft de laan ook een eigen blaadje dat vier keer per jaar uitgegeven wordt: ‘Vuurwants’. “De naam van het blaadje hebben we te danken aan de vele vuurwantsen die hier in onze straat aanwezig zijn. In het blaadje staan steeds interessante weetjes over de straat zoals de heraanleg van de Hamsesteenweg en een interview met enkele bewoners.”