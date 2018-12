Gezellige Winterhappening in Grembergen Geert De Rycke

04 december 2018

13u43 0

Grandioos Grembergen organiseerde een heuse Winterhappening op het K.Eeckhoutplein.

Grembergse handelaars en verenigingen sloegen samen met Grandioos Grembergen de handen in elkaar om een gezellige Winterhappening te organiseren. Die ging door op het K.Eeckhoutplein in de Sporpleinstraat. Die Winterhappening begon al rond de middag en duurde tot ’s avonds. Op die manier kreeg jong en oud de kans om erbij te zijn. “Zeker met de inrichting van een kidscorner richtten we ons op een erg ruim publiek”, klinkt het bij de organisatie. Eet- en drankstandjes maakten de sfeer compleet, niet enkel voor jong maar ook voor iets ouder.