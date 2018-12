Gezellige kerstmarkt in Het Laar Geert De Rycke

16 december 2018

In bubao Het Laar werd een gezellige kerstmarkt georganiseerd met zelfgemaakte werkjes, hapjes en drankjes.

Het was gezellige kuieren langs de kraampjes in bubao Het Laar in Dendermonde. Met zelfgemaakte werkjes van de kinderen en lekkere hapjes en drankjes. “Dit jaar zorgen we ook voor een recyclingkraampje met tweedehands kerstversiering aan miniprijsjes en ook ons kerstkoor is van de partij”, klinkt het bij het leerkrachtenteam.

“Met deze kerstmarkt wil Het Laar iedereen de sfeer in de buitengewone school laten voelen en laten beleven.” Er was dan ook heel wat te beleven zoals optredens van de leerlingen, ze brachten live kerstliedjes. De opbrengst van het marktje gaat naar de specifieke onderwijsnoden van de leerlingen.