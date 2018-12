Gezellige kerstmarkt in hartje Dendermonde Geert De Rycke

09 december 2018

19u44 0

Een massa volk zakte ook dit jaar af naar de kerstmarkt in het hartje van Dendermonde.

Het is intussen een traditie geworden, de gezellige kerstmarkt in de centrumstraten van de Ros Beiaardstad. Het was een warme, gezellige markt met muziekbandjes die het centrum vulden met vrolijke muziek. Tal van standhouders zorgden voor een ruim aanbod: van eten en drinken tot geschenkartikelen. Lokale verenigingen waren er aanwezig en onder andere dansgroep Gymmax zorgde voor leuke optredens.

Op de Grote Markt was te zien hoe sculpturen gemaakt worden uit houten boomstammen en in het kader daarvan werd er het spel ‘kloefkappen’ georganiseerd. De Harige Bende vermaakte de jongsten terwijl de ouderen genoten van een warm of koud drankje.