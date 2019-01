Gezellige kaas- en wijnavond bij Feestkomitee Mespelare Geert De Rycke

29 januari 2019

09u06 0

Feestkomitee Mespelare vzw mocht zo’n 140 deelnemers ontvangen tijdens hun kaas- en wijnavond.De bekende kaas- en wijnavond van de Koninklijke Vereniging Feestkomitee Mespelare vzw werd intussen al voor de veertiende keer georganiseerd. Centrum De Mespel vormde het decor voor de gezellige avond waarop zo’n 140 kwamen genieten van wijn en een assortiment aan kazen.“Het was een groot succes”, zegt voorzitter Roger Steeman. “Met de opbrengst organiseren we heel wat gratis evenementen voor iedereen die erbij wil zijn. Zo staat er met Pasen een animatieshow op het programma en rond Kerstmis organiseren we steeds een kerstconcert in de Sint-Aldegondiskerk.” De volgende activiteit staat alvast gepland op zaterdag 2 maart. Dan is er de jaarlijkse gezinsquiz