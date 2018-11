Gezellig ontbijtje met een eitje en Bart Moeyaert Geert De Rycke

10u57 0 Dendermonde Tijdens ‘Eitje met Bart Moeyaert’ vertelde de auteur over de voorstelling ‘Broere’ en hij deed ook zijn toekomstplannen uit de doeken.

In cultureel centrum Belgica schoven Dendermondenaren aan voor een ontbijt met auteur Bart Moeyaert. Dat kadert in het project ‘Eitje met…’ waarbij een artiest die binnenkort in cc Belgica op de planken staat al even langskomt. Bart Moeyaert is schrijver van kinderboeken, poëet, kunstenaar en maker van de voorstelling ‘Broere’. Die voorstelling brengt Moeyaert eind deze maand naar Dendermonde. In de verhalenbundel ‘Broere’ beschrijft Moeyaert zijn jeugd als jongste van zeven broers.

Tijdens Eitje met Bart Moeyaert zondagochtend vertelde de auteur wat meer over de tocht naar de voorstelling en hoe de voorstelling tot stand kwam. Hij blikte ook even vooruit op zijn plannen in de toekomst. Volgend jaar komt alvast een nieuwe dichtbundel uit van Moeyaert.