Gezellig kerstfeest in Het Zilverpand Geert De Rycke

25 december 2018

In lokaal dienstencentrum Het Zilverpand werd een gezellig kerstfeest georganiseerd.

“Op die manier willen we iedereen een warme kerst geven”, klinkt het bij de organisatoren. En dat werd het ook want behalve wat lekkers was er ook ruimte voor plezier. Een clown bezorgde de jongsten op het feest de tijd van hun leven. En voor de iets oudere bezoekers zorgde de kerstman voor de grappige noot. Het werd een ‘Hohoho-hoogstplezierig’ kerstfeest voor iedereen die erbij wilde zijn.