Gewonde bij aanrijding tussen twee wagens op N41 in Grembergen

17 november 2018



Op de N41 aan de Vlassenbroekbrug in Grembergen zijn zaterdagmiddag een BMW en een lichte bestelwagen op elkaar geknald. Een van de wagens was een beetje van zijn rijbaan afgeweken. Een van de automobilisten raakte gewond en werd afgevoerd naar het ziekenhuis van Dendermonde. Beide wagens liepen aanzienlijke schade op en moesten getakeld worden. De brandweer van Dendermonde kwam ter plaatse om de rijbaan schoon te maken. Door het ongeval was de N41 een tijdje afgesloten in beide richtingen, met heel wat files in Grembergen tot gevolg.