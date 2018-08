Gewonde bij aanrijding met drie voertuigen Koen Baten

15 augustus 2018

09u28 0

Op de Vrankrijkstraat ter hoogte van de Schuitteplasstraat in Schoonaarde is een gewonde gevallen bij een aanrijding met drie voertuigen. Een Hyundai reed er richting het centrum toen het fout liep in de scherpe bocht. Twee voertuigen waren achter een verkeersdrempel aan het aanschuiven om een vrachtwagen voorrang te geven. De bestuurder van de Hyundai merkte dit echter te laat op en probeerde de Volvo voor hem nog te ontwijken. Een aanrijding kon echter niet meer vermeden worden. De Volvo botste op zijn beurt ook nog tegen zijn voorligger. De bestuurder van het aanrijdende voertuig raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht voor verdere verzorging. De schade aan twee voertuigen was aanzienlijk. De politie kwam ook ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. De verkeershinder bleef beperkt. (KBD)